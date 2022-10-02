Главы девяти государств НАТО поддержали желание Украины вступить в альянс
Президенты девяти стран-членов Североатлантического альянса поддержали стремление Украины вступить в НАТО.
На сайте польского президента Анджея Дуды появилось обращение глав девяти государств, входящих в Североатлантический альянс, о поддержке стремления Украины как можно скорее присоединиться к НАТО.
В совместном заявлении президентов Польши, Чехии, Румынии, Словакии, Северной Македонии и стран Балтии упоминается решение саммита в Бухаресте, на котором впервые был поднят вопрос о предоставлении Киеву статуса члена альянса.
"Мы твердо поддерживаем решение саммита в Бухаресте", — говорится в обращении.
Лидеры подчеркнули, что их страны всецело поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и требуют от России немедленного вывода войск из подконтрольных территорий и прекращения боевых действий.
Опубликовано: Максим Алексеев
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