Плохие новости для Цукерберга: TikTok обходит Facebook на повороте

Meta будет сокращать работников впервые с момента своего основания в 2004 году и развиваться в других направлениях, но без увеличения бюджета.

Как сообщают американские СМИ, дела у Meta Platforms сегодня идут не очень хорошо. Гигант социальных сетей, родитель Facebook, Instagram и WhatsApp уже несколько месяцев посылает тревожные сигналы.

Компанию исключили из топ-10 самых дорогих в мире, но в этом году ее рыночная капитализация упала еще на 545 миллиардов долларов. В течение третьего квартала акции снизились примерно на 15%, что само по себе привело к падению рыночной стоимости на 57,5 ​​млрд долларов с июля по сентябрь.

Гендиректор Марк Цукерберг, предупредивший в конце июня о приближении «одного из худших спадов в новейшей истории», сделал несколько заявлений, в которых подтвердил проблемы, с которыми сталкивается компания.

Миллиардер сообщил сотрудникам, что компания вступает в новую эру, отмеченную вялым ростом. Meta сократит свою рабочую силу впервые с момента основания в 2004 году.

Это включает в себя несколько действий: фирма заморозит прием на работу, реструктурирует некоторые команды и сократит бюджеты даже для команд в растущих секторах. Мета, например, расстанется с людьми, «которые не добиваются успеха».

«Я надеялся, что к настоящему времени экономика стабилизируется более четко, — цитирует Цукерберга Bloomberg. - Но из того, что мы видим, пока не похоже, что это так, поэтому мы хотим планировать несколько консервативно».

Босс добавил, что к концу 2023 года Meta станет «несколько меньше». «В течение первых 18 лет существования компании мы в основном быстро росли каждый год, а затем в последнее время наш доход впервые остался на одном уровне или немного снизился», — добавил Цукерберг.

По мнению аналитиков, сложности возникли в том числе и из-за соперничество с TikTok, который угрожает доходам от рекламы. TikTok в последние месяцы стал одним из любимых направлений для рекламодателей, ориентированных на поколение Z и миллениалов.

Кроме того, изменение Apple в политике защиты конфиденциальности теперь не позволяет Facebook отслеживать онлайн-привычки своих пользователей, а затем отображать рекламу, соответствующую их истории онлайн-взаимодействий.

Что касается метавселенной, которую Цукерберг считает большим достижением компании, то в нее вложено почти 16 миллиардов долларов, но пока это остается денежной ямой.

Reality Labs, подразделение, в котором хранятся планы Metaverse, зафиксировала операционный убыток во втором квартале в размере 2,81 миллиарда долларов. В первом полугодии убытки составили 5,8 миллиарда долларов. За весь 2021 год у Reality Labs был убыток в размере 10,2 миллиарда долларов.