Россия выдала Норвегии её гражданина, осужденного за мошенничество

В МВД России рассказали о передаче Норвегии её гражданина Аре Абрахамсена, осужденного за мошенничество.

2 сентября официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк заявила, что сотрудники Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД по городу Москве и ФСИН России передали Норвегии её гражданина Аре Абрахамсена, осужденного за восемь эпизодов мошенничества.

Волк добавила, что Абрахамсен, чтобы избежать законного наказания, скрывался от представителей норвежских правоохранительных органов за границей, которые впоследствии объявили мошенника в международный розыск.