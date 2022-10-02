Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о вхождении в новых территорий в состав РФ
Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договоры о присоединении к России новых территорий.
Вечером 2 октября пресс-служба московского Кремля сообщила, что Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу РФ договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Ожидается, что депутаты Госдумы рассмотрят данные договоры в ускоренном порядке.
30 сентября Владимир Путин объявил, что по итогам референдумов к России присоединяются ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье. Сегодня данное решение Путина было признано конституционным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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