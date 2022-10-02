В Бухаресте на антиправительственном митинге собрались 10 тысяч человек

Организаторы антиправительственного митинга в Румынии сообщили, что в нём участвуют десять тысяч человек.

2 октября румынский парламентарий Джордже Симион заявил, что на организованный его командой антиправительственный митинг в центре Бухареста собрались десять тысяч недовольных граждан.

Симион утверждает, что на акцию протеста против высшего руководства Румынии собрались непарламентские политические формирования, неправительственные организации и союзы, члены некоторых союзов и работодателей, а также румыны с активной жизненной позицией со всех уголков страны.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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