В Бухаресте на антиправительственном митинге собрались 10 тысяч человек

Организаторы антиправительственного митинга в Румынии сообщили, что в нём участвуют десять тысяч человек.

2 октября румынский парламентарий Джордже Симион заявил, что на организованный его командой антиправительственный митинг в центре Бухареста собрались десять тысяч недовольных граждан.

Симион утверждает, что на акцию протеста против высшего руководства Румынии собрались непарламентские политические формирования, неправительственные организации и союзы, члены некоторых союзов и работодателей, а также румыны с активной жизненной позицией со всех уголков страны.