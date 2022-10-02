В Бухаресте на антиправительственном митинге собрались 10 тысяч человек
Организаторы антиправительственного митинга в Румынии сообщили, что в нём участвуют десять тысяч человек.
2 октября румынский парламентарий Джордже Симион заявил, что на организованный его командой антиправительственный митинг в центре Бухареста собрались десять тысяч недовольных граждан.
Симион утверждает, что на акцию протеста против высшего руководства Румынии собрались непарламентские политические формирования, неправительственные организации и союзы, члены некоторых союзов и работодателей, а также румыны с активной жизненной позицией со всех уголков страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
AFP: Макрон пообещал Зеленскому новые санкции Евросоюза против России
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
CNN: США не видят признаков угрозы вторжения Китая на Тайвань
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»