У Канарских островов спасатели обнаружили лодку с 4 погибшими мигрантами, еще 29 пропали без вести

Четырех погибших мигрантов обнаружила Испанская морская спасательная служба на борту лодки у берегов Канарских островов, сообщили в ведомстве в воскресенье, 2 октября.

Сообщение о катастрофе береговой охране послало торговое судно, которому удалось спасти одного из беженцев.

НПО по защите мигрантов Caminando Fronteras со своей стороны указала в Твиттере, что еще 24 сентября, всего через несколько часов после отплытия от побережья Западной Сахары, она получила сигнал бедствия с этой же лодки на борту которой находилось 34 человека.

Таким образом, 29 пассажиров пропали без вести.