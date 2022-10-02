У Канарских островов спасатели обнаружили лодку с 4 погибшими мигрантами, еще 29 пропали без вести
Четырех погибших мигрантов обнаружила Испанская морская спасательная служба на борту лодки у берегов Канарских островов, сообщили в ведомстве в воскресенье, 2 октября.
Сообщение о катастрофе береговой охране послало торговое судно, которому удалось спасти одного из беженцев.
НПО по защите мигрантов Caminando Fronteras со своей стороны указала в Твиттере, что еще 24 сентября, всего через несколько часов после отплытия от побережья Западной Сахары, она получила сигнал бедствия с этой же лодки на борту которой находилось 34 человека.
Таким образом, 29 пассажиров пропали без вести.
Опубликовано: Тарас Медведев
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