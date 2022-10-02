Полиция Крыма изучает ролик с исполнением националистической песни
Сотрудники МВД РФ по Крыму проверяют видеоролик, на котором предположительно победительница местного конкурса красоты поёт украинскую песню, признанную националистической в России.
2 октября полиция Симферополя инициировала проверку видеоролика, на котором предположительно бывшая "Миссис королева красоты" Ольга Валеева исполняет украинскую песню "Червона калина", запрещённую в России.
Примечательно, что утром того же дня в сети распространилась видеозапись, где похожая на Валееву девушка в компании подруги поёт "Червону калину", попутно распивая слабоалкогольные напитки. В социальных сетях россияне массово раскритиковали ролик, пригрозив девушке привлечением к уголовной ответственности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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