Полиция Крыма изучает ролик с исполнением националистической песни

Сотрудники МВД РФ по Крыму проверяют видеоролик, на котором предположительно победительница местного конкурса красоты поёт украинскую песню, признанную националистической в России.

2 октября полиция Симферополя инициировала проверку видеоролика, на котором предположительно бывшая "Миссис королева красоты" Ольга Валеева исполняет украинскую песню "Червона калина", запрещённую в России.

Примечательно, что утром того же дня в сети распространилась видеозапись, где похожая на Валееву девушка в компании подруги поёт "Червону калину", попутно распивая слабоалкогольные напитки. В социальных сетях россияне массово раскритиковали ролик, пригрозив девушке привлечением к уголовной ответственности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 