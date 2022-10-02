В России заявили о возможности отремонтировать нитки «Северного потока»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России есть все необходимые технические возможности для ремонта ниток «Северного потока».

2 октября заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в своём пресс-релизе рассказал о том, что Россия располагает всеми необходимыми для ремонта инфраструктуры «Северных потоков» техническими возможностями.

Однако Новак отметил, что в настоящее время перед российской стороной стоит задача в расследовании всех обстоятельств произошедших четырёх взрывов на газопроводе в Балтийском море, чтобы виновные понесли законное наказание за повреждение объекта российской газовой инфраструктуры.