В России заявили о возможности отремонтировать нитки «Северного потока»
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России есть все необходимые технические возможности для ремонта ниток «Северного потока».
2 октября заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в своём пресс-релизе рассказал о том, что Россия располагает всеми необходимыми для ремонта инфраструктуры «Северных потоков» техническими возможностями.
Однако Новак отметил, что в настоящее время перед российской стороной стоит задача в расследовании всех обстоятельств произошедших четырёх взрывов на газопроводе в Балтийском море, чтобы виновные понесли законное наказание за повреждение объекта российской газовой инфраструктуры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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