Трагедия во время футбольного матча в Индонезии стала второй по числу жерт

В результате беспорядков и столкновений с полицией на переполненном стадионе в Малаге погибло 170 человек.

Информационное агентство Reuters сообщает, что в результате столкновения болельщиков с полицией на переполненном футбольном стадионе в Малаге погибло 170 человек.

По числу погибших эта трагедия стала второй в мире. Больше жертв было только в 1964 в городе Лима, где в ходе отборочного матча к Олимпийским играм погибло 328 человек.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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