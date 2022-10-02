Трагедия во время футбольного матча в Индонезии стала второй по числу жерт

В результате беспорядков и столкновений с полицией на переполненном стадионе в Малаге погибло 170 человек.

Информационное агентство Reuters сообщает, что в результате столкновения болельщиков с полицией на переполненном футбольном стадионе в Малаге погибло 170 человек.

По числу погибших эта трагедия стала второй в мире. Больше жертв было только в 1964 в городе Лима, где в ходе отборочного матча к Олимпийским играм погибло 328 человек.