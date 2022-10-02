МИД Италии: вызов посла России Разова связан со взрывами на «Северных потоках»
В пресс-службе итальянского МИДа прокомментировали новость о вызове в здание Министерства иностранных дел Италии российского посла Сергея Разова.
Вечером 2 октября Министерство иностранных дел Италии опубликовало пресс-релиз, в котором подтвердило подлинность растиражированных СМИ новостей о вызове российского посла Сергея Разова. В итальянском МИДе утверждают, что вызов Разова в здание Министерства иностранных дел Италии скоординирован с лидерами Европейского союза.
Вместе с тем в МИД России до сих пор не комментируют причины вызова Сергея Разова в здание итальянского МИДа, а сам политик хранит молчание на данный счёт. Позднее в Кабмине Италии признались, что одной из причин вызова Разова являются диверсии на российских газопроводах "Северный поток".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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