МИД Италии: вызов посла России Разова связан со взрывами на «Северных потоках»

В пресс-службе итальянского МИДа прокомментировали новость о вызове в здание Министерства иностранных дел Италии российского посла Сергея Разова.

Вечером 2 октября Министерство иностранных дел Италии опубликовало пресс-релиз, в котором подтвердило подлинность растиражированных СМИ новостей о вызове российского посла Сергея Разова. В итальянском МИДе утверждают, что вызов Разова в здание Министерства иностранных дел Италии скоординирован с лидерами Европейского союза.

Вместе с тем в МИД России до сих пор не комментируют причины вызова Сергея Разова в здание итальянского МИДа, а сам политик хранит молчание на данный счёт. Позднее в Кабмине Италии признались, что одной из причин вызова Разова являются диверсии на российских газопроводах "Северный поток".