Кадыров: бойцы чеченского полка СКО ВНГ отправились в зону спецоперации
Рамзан Кадыров сообщил об отправке солдат из чеченского полка 96-го полка СКО ВНГ России на территорию Украины и Донбасса.
2 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что из Грозного в зону проведения специальной военной операции выехали бойцы 96 полка СКО ВНГ имени Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам лидера Чечни, войска данного полка уже участвовали в СВО и зарекомендовали себя во время освобождения населённых пунктов в Донбассе.
Рамзан Кадыров утверждает, что лидером полка является чеченский командир Хасмагомед Магомадов с позывным "Гроза", также участвующий в спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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