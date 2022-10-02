Кадыров: бойцы чеченского полка СКО ВНГ отправились в зону спецоперации

Рамзан Кадыров сообщил об отправке солдат из чеченского полка 96-го полка СКО ВНГ России на территорию Украины и Донбасса.

2 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что из Грозного в зону проведения специальной военной операции выехали бойцы 96 полка СКО ВНГ имени Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам лидера Чечни, войска данного полка уже участвовали в СВО и зарекомендовали себя во время освобождения населённых пунктов в Донбассе.

Рамзан Кадыров утверждает, что лидером полка является чеченский командир Хасмагомед Магомадов с позывным "Гроза", также участвующий в спецоперации.