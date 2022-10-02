Столтенберг: применение ядерного оружия изменит природу конфликта в Украине
Глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о потенциальных последствиях использования ядерного оружия на территории украинского государства.
Вечером воскресенья генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что в случае применения ядерного оружия на территории Украины в ходе специальной военной операции природа украинского конфликта претерпит необратимые изменения, чего ни в коем случае нельзя допустить.
В ходе интервью NBC Столтенберг утверждает, что администрация НАТО довела до Владимира Путина свои опасения касательно потенциальных последствия применения оружия массового поражения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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