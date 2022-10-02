Столтенберг: применение ядерного оружия изменит природу конфликта в Украине

Глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о потенциальных последствиях использования ядерного оружия на территории украинского государства.

Вечером воскресенья генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что в случае применения ядерного оружия на территории Украины в ходе специальной военной операции природа украинского конфликта претерпит необратимые изменения, чего ни в коем случае нельзя допустить.

В ходе интервью NBC Столтенберг утверждает, что администрация НАТО довела до Владимира Путина свои опасения касательно потенциальных последствия применения оружия массового поражения.