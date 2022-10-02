DPA: посол России в Германии вызван в МИД ФРГ из-за референдумов

Издание DPA утверждает, что 2 октября российский посол в Германии был вызван в здание немецкого Министерства иностранных дел.

В воскресенье вечером немецкая газета DPA сообщила, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в здание Министерства иностранных дел Германии в связи с несогласием Берлина с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсоне и Запорожье.

Примечательно, что в этот же день российский посол в Италии Сергей Разов также был вызван в здание местного МИДа, однако в пресс-релизе итальянского внешнеполитического ведомства заявили, что инцидент связан со взрывами на газопроводах "Северный поток".