На самой известной улице секс-услуг Гербертштрассе в Гамбурге в честь 100-летия объявлен день открытых дверей
Ворота Гербертштрассе, где по вечерам предлагают свои услуги проститутки открыты для посетителей по случаю ее 100-летия, сообщает Немецкое агентство печати.
По словам Йоханны Вебер, политического представителя профессиональной ассоциации эротических и сексуальных услуг, на Гербертштрассе работает около 250 человек, большинство из которых женщины. Профессиональная ассоциация высоко оценивает тот факт, что, в отличие от многих других мест, секс-работа на Гербертштрассе пользуется общественным признанием. Уличная проституция и люди, которые там работают, воспринимаются жителями и гостями района не как помеха, а как «культурный авторитет».
Как объяснил местный менеджер Ларс Шютце, проституция существовала на улице с тех пор, как в 19 веке началась ее застройка. Улица превратилась из небольшого скопления нескольких заведений проституции в одну из самых известных улиц в стране. До 1922 года она называлась Хайнрихштрассе, а в июле 1922 года стала знаменитой Гербертштрассе.
Согласно информации, проституция была строго запрещена во времена национал-социализма, за исключением улицы Гербертштрассе, у двух входов которой в то время были установлены ворота. В 1970-е годы по просьбе проституток там появились вывески следующего содержания: «Мужчинам до 18 лет и женщинам вход воспрещен!».
На праздновании в воскресенье были предложены экскурсии по истории Гербертштрассе, экскурсии по публичным домам, художественные выставки и живая музыка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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