FT: Европа столкнётся с особенно холодной зимой на фоне энергетического кризиса
Издание Financial Times прогнозирует особенно холодную зиму в европейском регионе ввиду нехватки энергоресурсов у стран Европы.
2 октября британский новостной журнал Financial Times со ссылкой на Европейский центр прогнозов погоды сообщил, что грядущая зима в Европе станет особенно холодной, поскольку прогнозируемая среднесуточная температура в регионе в зимнее время года будет существенно ниже нормы. При этом количество осадков и сила ветра в европейском регионе будут ниже обычного, рассказали в FT.
Эксперты Financial Times уверены, что подобные прогнозы погоды не являются утешением для европейских лидеров, которые на фоне энергетического кризисы пытаются контролировать ценообразование энергоресурсов и экономить их во всех отраслях жизнедеятельности своих государств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
DPA: посла России вызвали в МИД ФРГ из-за вхождения новых субъектов в состав страны
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Советы по уходу за руками в период осенних холодов
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»