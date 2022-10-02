FT: Европа столкнётся с особенно холодной зимой на фоне энергетического кризиса

Издание Financial Times прогнозирует особенно холодную зиму в европейском регионе ввиду нехватки энергоресурсов у стран Европы.

2 октября британский новостной журнал Financial Times со ссылкой на Европейский центр прогнозов погоды сообщил, что грядущая зима в Европе станет особенно холодной, поскольку прогнозируемая среднесуточная температура в регионе в зимнее время года будет существенно ниже нормы. При этом количество осадков и сила ветра в европейском регионе будут ниже обычного, рассказали в FT.

Эксперты Financial Times уверены, что подобные прогнозы погоды не являются утешением для европейских лидеров, которые на фоне энергетического кризисы пытаются контролировать ценообразование энергоресурсов и экономить их во всех отраслях жизнедеятельности своих государств.