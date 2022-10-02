Обвиняемый в госизмене в пользу Китая Митько умер в возрасте 80 лет

Российский учёный Валерий Митько, являвшийся фигурантом в деле о государственной измене, умер на 81-ом году жизни.

Вечером 2 октября стало известно о гибели Валерий Митько, президента Арктической академии общественных наук города Санкт-Петербурга. Митько был обвинён в государственной измене в пользу Китая после его поездки в КНР в 2018 году, где мужчина якобы получил задание от китайских спецслужб.

По версии следствия, Валерий Митько собирал разведданные для Китая в сфере гидроакустики и сознательно передавал их Пекину, пока не был пойман сотрудниками МВД России.