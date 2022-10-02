Новые регионы входят в состав России в административных границах на день образования

Новые субъекты войдут в состав Российской Федерации в административных границах, определенных на день образования.

В международных договорах, внесенных для рассмотрения в Государственную думу определяется, что новые регионы входят в состав Российской Федерации в границах, определенных на день их образования.

Постановлением Конституционного суда определено, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области официально считаются частью России с момента подписания договоров, а именно - с 30 сентября 2022 года. Регионы сохранят свои названия.

Интеграция новых субъектов должна быть завершена до 1 января 2026 года.