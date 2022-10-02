Новые регионы входят в состав России в административных границах на день образования
Новые субъекты войдут в состав Российской Федерации в административных границах, определенных на день образования.
В международных договорах, внесенных для рассмотрения в Государственную думу определяется, что новые регионы входят в состав Российской Федерации в границах, определенных на день их образования.
Постановлением Конституционного суда определено, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области официально считаются частью России с момента подписания договоров, а именно - с 30 сентября 2022 года. Регионы сохранят свои названия.
Интеграция новых субъектов должна быть завершена до 1 января 2026 года.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Бедсков: Словакия произведёт 16 гаубиц Zuzana-2 для Украины
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Настоятель Киево-Печерской лавры отрицает причастность к контрабанде церковными ценностями
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»