Новые регионы входят в состав России в административных границах на день образования

Новые субъекты войдут в состав Российской Федерации в административных границах, определенных на день образования.

В международных договорах, внесенных для рассмотрения в Государственную думу определяется, что новые регионы входят в состав Российской Федерации в границах, определенных на день их образования.

Постановлением Конституционного суда определено, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области официально считаются частью России с момента подписания договоров, а именно - с 30 сентября 2022 года. Регионы сохранят свои названия.

Интеграция новых субъектов должна быть завершена до 1 января 2026 года.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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