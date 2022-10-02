В мировой паутине выставили на продажу телефонный номер Лиз Трасс
Номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании каждый может купить менее чем за 10 долларов.
«Личные номера мобильных телефонов премьер-министра и 25 членов ее кабинета министров продаются в интернете», – информирует английская газета Daily Mail.
На одном из теневых американских сайтов выставлены на продажу телефонные номера и личные данные Лиз Трасс, министра финансов Квази Квартенга, министра обороны Бена Уоллеса, главы
МИД Джеймса Клеверли, министра внутренних дел Суэллы Браверман, лидера Лейбористской партии Кира Стармера и еще нескольких политиков.
Получить данные можно всего за 6,49 фунта стерлингов или чуть более 7 долларов США.
Опубликовано: Храмова Оксана
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