Daily Mail: британец обвинён в отправке непристойных сообщений беженкам из Украины

Издание Daily Mail рассказало историю 64-летнего британца, которого обвинили в рассылке непристойных сообщений украинским беженкам.

2 октября газета Daily Mail сообщила, что в британском графстве Эссекс 64-летний местный житель Ник Доу рассылал непристойные интернет-письма украинским беженкам, приехавшим в Британию. Известно, что Доу делал украинским неприличные комплименты и предлагал заночевать у него дома в Ливерпуле, сопровождая данные сообщения смайлами поцелуев.

По данным Daily Mail, сейчас Ника Доу временно отстранили от работы невзирая на то, что он известен как активный помощник украинским беженцам и даже лично ездил в Украину с благотворительной миссией.