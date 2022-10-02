Daily Mail: британец обвинён в отправке непристойных сообщений беженкам из Украины
Издание Daily Mail рассказало историю 64-летнего британца, которого обвинили в рассылке непристойных сообщений украинским беженкам.
2 октября газета Daily Mail сообщила, что в британском графстве Эссекс 64-летний местный житель Ник Доу рассылал непристойные интернет-письма украинским беженкам, приехавшим в Британию. Известно, что Доу делал украинским неприличные комплименты и предлагал заночевать у него дома в Ливерпуле, сопровождая данные сообщения смайлами поцелуев.
По данным Daily Mail, сейчас Ника Доу временно отстранили от работы невзирая на то, что он известен как активный помощник украинским беженцам и даже лично ездил в Украину с благотворительной миссией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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