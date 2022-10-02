В Колорадо химики научились полностью перерабатывать пластик, тратя минимум энергоресурсов

Новая технология позволяет делать полную переработку пластиковых отходов и многократно изготавливать новые изделия при минимальных энергозатратах.

Сотрудники Университета штата Колорадо рассказали, как можно делать много новых видов пластика и перерабатывать полимеры.

Как известно, пластиковый мусор скапливается на свалках, потому что перерабатывать его экономически невыгодно. Чтоб разорвать связи внутри молекул, надо затратить много энергии.

Американские химики создали такой пластик, где разрыв связей будет упрощен. Новый тип полимера можно будет разлагать и многократно использовать без изменения состава после переработки.

Технология не требует больших затрат энергии, поэтому экономически выгодна. Стоимость производства пластика будет снижена в разы, а природа "разгрузится" от неэкологичных полимерных отходов.