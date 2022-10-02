Путин назначит ВРИО глав новых регионов России в течение десяти дней

Владимир Путин намерен выбрать новых временно исполняющих обязанности губернатора регионов России, которые присоединились к РФ по итогам референдумов.

Вечером 2 октября сайт Конституционного суда России опубликовал ссылки на проект договора Владимира Путина о присоединении к РФ четырёх новых регионов. Согласно информации на сайте суда, Путин намеревается выбрать временно исполняющих обязанности губернатора ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в течение десяти дней с момента вхождения этих территорий в состав России.

Также в проекте сказано, что административными границами Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей будут пределы, установленные в момент создания этих регионов. Для ДНР и ЛНР данными датами являются конституции данных республик от 2014 года.