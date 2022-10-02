Париж, Берлин, Копенгаген и Осло поставят в Киев артиллерийские орудия

В ближайшее время ВСУ будет поставлено от шести до двенадцати новых французских орудий «Цезарь», сообщает AFP со ссылкой на свои источники.

Германия, Дания и Норвегия в 2023 году поставят Украине шестнадцать артиллерийских орудий для бронетранспортеров, заявил в воскресенье Берлин. Это заявление последовало за визитом в Украину в эти выходные министра обороны Германии Кристин Ламбрехт.

К европейским странам, которые будут поставлять оружие в Украину, присоединилась Франция, поскольку также будет отправлено от шести до двенадцати орудий «Цезарь». Информация, опубликованная газетой Le Monde в эти выходные, была подтверждена Le Figaro. Сообщается, что заказ, изначально запланированный для датской армии и в итоге передадут Украине. На сегодняшний день на фронт уже было отправлено около двадцати орудий «Цезарь».

Германия, Дания и Норвегия поставят пушки Zuzana-2 словацкого производства на сумму 92 млн евро, сообщили в Минобороны ФРГ. Украина начнет их получать в 2023 году. Киев требовал танки «Леопард», которые отказалось поставлять правительство канцлера Олафа Шольца, но последний фактически заявил, что такое решение не является исключительно его обязанностью и, что его следует сначала обсудить со своими западными союзниками.

«Мы продолжим заниматься поставками несколькими способами», заявила глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт на немецком канале ARD1. По ее словам, Берлин много делает для поддержки Киева. «Для правительства Германии, как и для всего НАТО, совершенно ясно, [что] мы не станем [воюющей] стороной в этой войне», — продолжила она.