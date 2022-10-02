Австрия отменила бесплатный проезд в транспорте для беженцев из Украины
Австрийское правительство аннулировало закон о бесплатном проезде в общественном транспорте для украинских беженцев.
2 октября стало известно, что программа бесплатного проезда железнодорожным путём для украинцев в Австрии "Not-Ticket Ukraine" была отменена: теперь бесплатные билеты на поезд для украинцев будут предоставляться лишь в случае, если они хотят уехать из Австрии в Германию, Италию или Швейцарию.
Также в Вене отменили бесплатный проезд для украинцев на общественном транспорте, ввиду чего украинские беженцы будут вынуждены оплачивать поездки на автобусе, электричке, трамвае или метро в полном размере их стоимости.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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