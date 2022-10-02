«Это их выбор»: Юлия Меньшова не общается с близкими из-за СВО

Дочь знаменитого режиссера Владимира Меньшова огорчает, если кто-то из ее близких не поддерживает Родину.

Актриса Юлия Меньшова рассказала, что прервала отношения с некогда близкими людьми из-за разных взглядов на спецоперацию на Украине. Сама звезда всецело поддерживает Россию и ее очень огорчает, если у близких иной взгляд на эти события, сообщает 5-tv.ru.

«Часть дружеских связей надорвалась. В ближнем кругу есть люди, совершенно не разделяющие моих взглядов на происходящее. С кем-то из таких людей, максимально радикальных взглядов, пришлось даже разорвать отношения. Для меня это печальный факт», — поделилась Меньшова в эфире радио КП.

Она отметила: с теми, кто готов дискутировать, общение продолжается «в рамках здравого смысла, с аргументами», но и это не всегда получается. А коллег, которые уехали из России на фоне спецоперации, артистка не осуждает, но и не поддерживает.

«Это их выбор. Мне он совсем не близкий. Мой выбор очевиден: я в России. „Где родился, там и пригодился“ осознается мной как глубочайшая по своей мудрости мысль», — константировала Меньшова.

При этом звезда не одобряет «кровожадности», когда требуют расправы над вчерашними кумирами - в частности, над телеведущим Иваном Ургантом.

«Ваня Ургант, как мне известно, вообще все это время в Москве. И никогда ее не покидал надолго за прошедшие полгода. Я реально не понимаю причин мощной общественной фронды в его адрес», — подчеркнула актриса.