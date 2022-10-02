Российского футболиста команды из Израиля не пустили на матч в Польшу
Россиянина Магомета-Шапи Сулейманова из израильского «Хапоэля» не пустили на матч Лиги конференций с польским «Лехом».
Израильский информационный портал Walla сообщил о том, что дагестанца Магомета-Шапи Сулейманова из израильского «Хапоэля» не пустили на матч Лиги конференций с польским «Лехом».
Сообщается, что команда отправляется в Польшу 3 октября и надеется задействовать футболиста, но шансов на это практически нет.
Израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы встретится в Познани с местной командой "Лех" в рамках третьего тура группы С Лиги конфедерации.
Опубликовано: Максим Алексеев
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