Российского футболиста команды из Израиля не пустили на матч в Польшу

Россиянина Магомета-Шапи Сулейманова из израильского «Хапоэля» не пустили на матч Лиги конференций с польским «Лехом».

Израильский информационный портал Walla сообщил о том, что дагестанца Магомета-Шапи Сулейманова из израильского «Хапоэля» не пустили на матч Лиги конференций с польским «Лехом».

Сообщается, что команда отправляется в Польшу 3 октября и надеется задействовать футболиста, но шансов на это практически нет.

Израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы встретится в Познани с местной командой "Лех" в рамках третьего тура группы С Лиги конфедерации.