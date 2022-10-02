Bloomberg: США будут выделять Киеву $1,5 млрд ежемесячно до конца конфликта

Издание Bloomberg сообщило о желании США предоставлять Украине ежемесячную финансовую помощь в размере полутора миллиардов долларов.

Вечером воскресенья американская газета Bloomberg сообщила, что правительство Соединённых Штатов согласилось на ежемесячной основе предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 миллиардов долларов. Отмечается, что в таком формате Вашингтон готов помогать Киеву до окончания российской специальной военной операции.

Также публицисты Bloomberg утверждают, что члены команды Джо Байдена ведут непрерывные переговоры с главами Европейского союза с целью добиться от них ещё большей поддержки украинских армии и государственного аппарата.