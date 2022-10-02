У Бориса Моисеева обнаружились приличные долги

Пенсия не позволила звезде заплатить по счетам Федеральной налоговой службы, теперь это предстоит сделать наследникам певца.

Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве попрощались с легендарным музыкантом Борисом Моисеевым. А в СМИ продолжается активное обсуждение, кому достанется наследство Бориса Михайловича, сообщает Экспресс газета.

Журналисты КП при этом выяснили, что у певца есть не только активы, но и долги.

«Моисеев задолжал Налоговой службе 49,9 тысячи рублей. Это - просроченные платежи за имущество, которые датированы 2016-2017 годами. Кроме того, за певцом числятся ряд задолженностей по транспортному налогу и пени», — говорится в сообщении.

Долг из-за просрочки платежей растет с каждым днем. По словам юристов, долги умерших переходят к их наследникам. То есть, за долги Бориса Моисеева, вероятно, придется платить Кристине Орбакайте, которой, по слухам, досталась квартира артиста.

«Гасить задолженность обязан тот, кто получит имущество. Скажем, долги по квартире — новый хозяин квартиры, по транспортному налогу — новый владелец авто и так далее», — уточнил правозащитник Михаил Алексеев.