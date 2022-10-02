Настоятель Киево-Печерской лавры отрицает причастность к контрабанде церковными ценностями
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел отрицает причастность к вывозу церковных ценностей.
Настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Павел задержан правоохранительными органами Украины на границе в Черновицкой области за контрабанду церковными ценностями.
Церковнослужитель записал видеообращение в котором отрицает причастность к попытке контрабанды. Павел сообщает, что его задержали вместе с "единомышленниками" и долго "мурыжили",
Митрополит утверждает, что иконы и другие церковные атрибуты, которые полиция изъяла у него при задержании, были "куплены в лавке и ценности не представляют".
Опубликовано: Максим Алексеев
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