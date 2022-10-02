Бедсков: Словакия произведёт 16 гаубиц Zuzana-2 для Украины
Датский министр обороны Мортен Бедсков утверждает, что оборонные концерны Словакии будут производить гаубицы для поставок в Киев.
2 октября глава Минобороны Дании Мортен Бедсков сообщил, что Словакия намерена произвести шестнадцать гаубиц Zuzana-2, которые будут переданы Украине. Сам контракт на производство подобного оружия для поставок Киеву обошёлся в 93 миллиона евро.
При этом Бедсков подчёркивает, что производство данных гаубиц для ВСУ оплатили Дания, Германия и Норвегия, а датская часть оплаты составляет 230 миллионов крон. Ожидается, что гаубицы Zuzana-2 будут переданы украинским войскам в кратчайшие сроки после их изготовления.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Рогов: Украина заблокировала въезд в освобождённую часть Запорожья
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Бедсков: Словакия произведёт 16 гаубиц Zuzana-2 для Украины
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»