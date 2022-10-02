Бедсков: Словакия произведёт 16 гаубиц Zuzana-2 для Украины

Датский министр обороны Мортен Бедсков утверждает, что оборонные концерны Словакии будут производить гаубицы для поставок в Киев.

2 октября глава Минобороны Дании Мортен Бедсков сообщил, что Словакия намерена произвести шестнадцать гаубиц Zuzana-2, которые будут переданы Украине. Сам контракт на производство подобного оружия для поставок Киеву обошёлся в 93 миллиона евро.

При этом Бедсков подчёркивает, что производство данных гаубиц для ВСУ оплатили Дания, Германия и Норвегия, а датская часть оплаты составляет 230 миллионов крон. Ожидается, что гаубицы Zuzana-2 будут переданы украинским войскам в кратчайшие сроки после их изготовления.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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