Отопление в чешских школах заменяют теплыми пледами

Школы не могут согреть учащихся отопительными приборами, поэтому закупают для детей теплые одеяла.

Газовый кризис в стране заставляет руководство школ принимать нетипичные решения. Школьников на уроках теперь будут согревать пледами, потому что отапливать помещения для занятий нечем.

Одна из чешских учениц выложила в сеть видео с таким содержанием: дети сидят на уроках, закутавшись в пледы.

Девочка подписала свой видеосюжет так:

«Когда в школе не топят, и школа лучше купит одеяла»

Из-за санкций, наложенных на РФ, в странах Запада резко возросли цены на энергоносители.

При этом, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), будущая зима в странах Европы обещает быть холоднее чем обычно.