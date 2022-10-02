Отопление в чешских школах заменяют теплыми пледами
Школы не могут согреть учащихся отопительными приборами, поэтому закупают для детей теплые одеяла.
Газовый кризис в стране заставляет руководство школ принимать нетипичные решения. Школьников на уроках теперь будут согревать пледами, потому что отапливать помещения для занятий нечем.
Одна из чешских учениц выложила в сеть видео с таким содержанием: дети сидят на уроках, закутавшись в пледы.
Девочка подписала свой видеосюжет так:
«Когда в школе не топят, и школа лучше купит одеяла»
Из-за санкций, наложенных на РФ, в странах Запада резко возросли цены на энергоносители.
При этом, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), будущая зима в странах Европы обещает быть холоднее чем обычно.
Опубликовано: Храмова Оксана
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