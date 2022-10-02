Опухающие ноги указывают на вероятный рак мочевого пузыря
Врач-уролог Джереми Оутс заявил, что ноги, склонные опухать, сигнализируют о раке мочевого пузыря в запущенной форме.
Рак такого рода в большинстве случаев(70%) является поверхностным. Клетки не проникают внутрь, а размещаются на слизистой оболочке.
Кроме того, по словам медика, нужно обратить внимание на сопутствующие симптомы: кровь в моче, частое и болезненное мочеиспускание, боли в пояснице или животе.
Опухшие ноги, по словам Оутса, говорят о запущенной форме рака. Причиной служит ухудшением процесса вывода жидкости из организма.
Опубликовано: Храмова Оксана
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