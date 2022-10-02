Путин и Лукашенко ознакомятся с договором о рынке электроэнергии в СГ

Заместитель Министерства энергетики Беларуси Денис Мороз утверждает, что российского и белорусскому президентам представят договор о рынке электроэнергии Союзного Государства.

2 октября телеканал СТВ опубликовал интервью с замминистра энергетики Беларуси Денисом Морозом, который утверждает, что в Союзном государстве уже полностью сформировали договор об едином рынке электроэнергии. По словам Мороза, данный документ согласован всеми профильными министерствами России и Беларуси.

Денис Мороз подчёркивает, что для ратификации этого договора осталось лишь представить его Владимиру Путину и Александру Лукашенко для ознакомления.