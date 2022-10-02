Турция спустила на воду первый корвет Украины «Гетман Иван Мазепа»
В Турции завершилось строительство первого украинского противолодочного корвета "Гетман Иван Мазепа", который уже спущен на воду.
Турецкие СМИ уведомляют, что вечером 2 октября в Турции был спущен на воду первый корвет ВМФ Украины "Гетман Иван Мазепа", являющийся кораблём класса ADA. Данный корвет может развивать скорость до 29 узлов, а максимальная дальность плавания составляет 3500 миль. Вместительность экипажа - 106 человек на борту.
Также на "Гетмане Иване Мазепе" установлены восемь противокорабельных ракет "Гарпун", торпеды, противоторпедная защита и зенитно-ракетные установки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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