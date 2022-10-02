Турция спустила на воду первый корвет Украины «Гетман Иван Мазепа»

В Турции завершилось строительство первого украинского противолодочного корвета "Гетман Иван Мазепа", который уже спущен на воду.

Турецкие СМИ уведомляют, что вечером 2 октября в Турции был спущен на воду первый корвет ВМФ Украины "Гетман Иван Мазепа", являющийся кораблём класса ADA. Данный корвет может развивать скорость до 29 узлов, а максимальная дальность плавания составляет 3500 миль. Вместительность экипажа - 106 человек на борту.

Также на "Гетмане Иване Мазепе" установлены восемь противокорабельных ракет "Гарпун", торпеды, противоторпедная защита и зенитно-ракетные установки.