Карпенков: на границе Беларуси могут появиться диверсионно-разведывательные группы
Заместитель главы МВД Беларуси Николай Карпенков рассказал о стабильной обстановке на белорусской государственной границе.
2 октября заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков сообщил, что белорусские пограничники работаю в штатном режиме, а обстановка на границе стабильная: сотрудникам погранкомитета оказывают помощь вооружённые силы Беларуси, в то время как представители внутренних войск страны несут регулярное дежурство в городах и сёлах.
По словам Карпенкова, данная ситуация может измениться, если на белорусских границах появятся диверсионно-разведывательные группы или незаконные военные объединения противника, однако войска РБ к этому полностью готовы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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