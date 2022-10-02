Карпенков: на границе Беларуси могут появиться диверсионно-разведывательные группы

Заместитель главы МВД Беларуси Николай Карпенков рассказал о стабильной обстановке на белорусской государственной границе.

2 октября заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков сообщил, что белорусские пограничники работаю в штатном режиме, а обстановка на границе стабильная: сотрудникам погранкомитета оказывают помощь вооружённые силы Беларуси, в то время как представители внутренних войск страны несут регулярное дежурство в городах и сёлах.

По словам Карпенкова, данная ситуация может измениться, если на белорусских границах появятся диверсионно-разведывательные группы или незаконные военные объединения противника, однако войска РБ к этому полностью готовы.