«Роскосмос» опубликовал новые снимки утечки газа на «Северных потоках»

Российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовал новые снимки утечки газа на «Северных потоках» в Балтийском море.

2 октября пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос» опубликовала в своём официальном Telegram-канале новые спутниковые снимки места утечки газа на нитках «Северного потока», сделанные при помощи космического аппарата «Канопус-В».

В российской космической корпорации также отметили, что мониторинг места утечки «голубого топлива» на магистральном газопроводе «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море будет продолжаться.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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