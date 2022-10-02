Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия изменит природу конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил президента РФ Владимира Путина о последствиях использования ядерного оружия на Украине.
2 октября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире американского телеканала NBC заявил о том, что альянс предупредил президента России о возможных последствиях применения ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине.
Столтенберг пояснил, что любое использование Вооружёнными силами Российской Федерации оружия массового поражения на Украине в корне изменит природу украинского конфликта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Global Times: Байден нечаянно напомнил о несдержанном обещании не расширять НАТО
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Мезенцев: в Беларуси более тысячи детей Донбасса пройдут оздоровление
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»