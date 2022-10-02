Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия изменит природу конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил президента РФ Владимира Путина о последствиях использования ядерного оружия на Украине.

2 октября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире американского телеканала NBC заявил о том, что альянс предупредил президента России о возможных последствиях применения ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине.

Столтенберг пояснил, что любое использование Вооружёнными силами Российской Федерации оружия массового поражения на Украине в корне изменит природу украинского конфликта.