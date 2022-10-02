Оранжевый уровень опасности в Беларуси объявлен 3 октября из-за дождя

МЧС Беларуси объявило в стране оранжевый уровень опасности на понедельник в связи с ожиданием сильных ветра и дождя.

Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси совместно с Министерством природы сообщило, что в понедельник, 3 октября в стране объявлен оранжевый уровень опасности ввиду ухудшения погодных условий: в Беларуси ожидается сильный дождь и ветер, особенно в восточной половине государства.

Также в ведомствах отметили, что ночью и утром в Беларуси ожидается сильный туман, а температура воздуха днём не будет превышать двенадцати градусов тепла.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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