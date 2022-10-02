«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»
Компания "Роскосмос" обнародовала свежие фотографии со спутника, сделанные над местом, где на газопроводах "Северный поток" произошли повреждения.
Российская корпорация "Роскосмос" опубликовала новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявила, что в распоряжении работников компании появились новые спутниковые снимки мест утечки газа в Балтийском море, где повреждены газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Примечательно, что американская газета Reuters назвала обнаруженную 26 сентября утечку газа на "Северных потоках" самым крупным выбросом метана в атмосферу, когда-либо случавшимся в мире.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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