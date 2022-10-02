В Турции спустили на воду корвет «Гетман Иван Мазепа» для ВМС Украины
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что корвет для украинских военно-морских сил «Гетман Иван Мазепа» спущен а воду.
2 октября министр обороны Украины Алексей Резников в своём аккаунте Twitter сообщил, что на военно-морской верфи в Стамбуле завершилось строительство корвета типа «Ада» для украинских военно-морских сил, получившего название «Гетман Иван Мазепа».
Резников заявил, что первый из четырёх боевой надводный военный корабль «Гетман Иван Мазепа» стандартной модификации уже спущен на воду в Турции и готов отправиться на Украину.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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