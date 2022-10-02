Мама полугодовалого малыша Рианна появилась в ресторане в шикарном бриллиантовом ожерелье
В последний день сентября певица Рианна отправилась на ужин в Giorgio Baldi в Санта-Монике. Это один из ее редких выходов в свет после рождения ее первенца в мае. Имя малыша до сих пор держат в тайне.
На Рианне было черное платье в пол из бархата с глубоким декольте и пышными длинными рукавами, вышитыми ассиметричным узором черными нитками. Его дополнял клатч из такого же материала.
Украшением служило многорядное бриллиантовое ожерелье, плотно облегающее шею, в комплекте с большими блестящими серьгами. Платье было настолько длинным, что каблуки едва выглядывали из-под него.
Несколько лет 34-летняя певица занималась работой над собственным косметическим брендом и линией нижнего белья. Но недавно она рассказала, что собирается выступить на следующем шоу Super Bowl Halftime Show.
Опубликовано: Светлана Репина
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