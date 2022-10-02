Девушка спела украинскую песню Океан Ельзи «Обійми» в центре Москвы

Вечером 2 октября возле московского ТРЦ "Таганский пассаж" прохожие могли услышать популярную песню на украинском языке.

В ночь на понедельник в русскоязычном сегменте интернета массово распространилась видеозапись, на которой в Москве, возле торгово-развлекательного центра "Таганский пассаж" девушка поёт песню "Обійми" группы Океан Ельзи. Для исполнения данной композиции гражданка принесла с собой электрогитару и стойку с микрофоном.

Примечательно, что никто из прохожих не стал мешать происходящему: большинство проходивших мимо остановились, чтобы снять украиноязычное пение на свои мобильные телефоны.