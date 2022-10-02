Джойс Кэрол Оутс оценила фильм Netflix как «блестящее кино не для всех»

Автор «Блондинки» Джойс Кэрол Оутс, написавшая биографический фантастический роман, на котором основан фильм Netflix, высказала свое мнение по поводу неоднозначного портрета Мэрилин Монро, написанного Эндрю Домиником.

«Блондинка» воссоздает несколько трагедий из жизни Мэрилин Монро, в том числе жестокое обращение, которому она подверглась со стороны своей матери, и сексуальные домогательства, которые она пережила в Голливуде.

Оутс, которая не участвовала в производстве фильма, кроме того, что он был основан на ее книге, написала в Твиттере: «Я думаю, что это блестящее произведение кинематографического искусства, но не для всех».

Она сказала, что последние 20 минут слишком сильны, чтобы их можно было смотреть и назвала игру игра Аны де Армас блестящей.