Президент США Джо Байден своими словами о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО напомнил мировому сообществу о несдержанном обещании Вашингтона.

2 октября китайская газета-таблоид Global Times рассказала, что заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена о готовности защищать «каждый дюйм территории НАТО» напомнил мировому сообществу о несдержанном обещании Вашингтона перед Москвой, что альянс «ни на дюйм не продвинется на восток».

Обозреватели Global Times отмечают, что Белый дом не расценивает Киев как возможного союзника, а использует украинский народ в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить Российскую Федерацию и занять лидирующую позицию на мировой арене.