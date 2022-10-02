Global Times: Байден напомнил о несдержанном обещании США не расширять НАТО
Президент США Джо Байден своими словами о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО напомнил мировому сообществу о несдержанном обещании Вашингтона.
2 октября китайская газета-таблоид Global Times рассказала, что заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена о готовности защищать «каждый дюйм территории НАТО» напомнил мировому сообществу о несдержанном обещании Вашингтона перед Москвой, что альянс «ни на дюйм не продвинется на восток».
Обозреватели Global Times отмечают, что Белый дом не расценивает Киев как возможного союзника, а использует украинский народ в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить Российскую Федерацию и занять лидирующую позицию на мировой арене.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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