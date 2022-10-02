Британские проститутки и порнозвезды отказываются работать из-за вспышки сифилиса
Издание The Tribune сообщает, что актрисы порнофильмов и проститутки в Великобритании отказываются работать, поскольку в Европе существенно выросло число заражений сифилисом.
В связи с такой сложной ситуацией порнозвезды и «девушки по вызову» требуют создать профсоюз, который будет отвечать за профилактику и лечений подобных болезней.
Сифилис лечится антибиотиками. Но симптомы проявляются не сразу, поэтому заболевание легко запустить. В такой форме оно плохо поддается лечению.
В конце августа в СМИ появилась информация о том, что в Великобритании резко увеличилось количество проституток на фоне роста цен.
Опубликовано: Светлана Репина
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