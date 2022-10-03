Мюллер: Германию ждет дефицит газа из-за нежелания немцев экономить
Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предрек дефицит газа в стране из-за нежелания немцев экономить энергоносители.
2 октября руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в своём интервью для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine заявил, что в обозримом будущем ФРГ столкнётся с дефицитом природного газа, что ставит под удар экономику страны.
Мюллер пояснил, что причиной возникновения дефицита являются немецкие домохозяйства, которые отказываются сокращать потребление газа, в то время как власти Германии считают необходимым экономить 20% «голубого топлива» по всей стране невзирая на климатические условия грядущей зимы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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