Мюллер: Германию ждет дефицит газа из-за нежелания немцев экономить

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предрек дефицит газа в стране из-за нежелания немцев экономить энергоносители.

2 октября руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в своём интервью для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine заявил, что в обозримом будущем ФРГ столкнётся с дефицитом природного газа, что ставит под удар экономику страны.

Мюллер пояснил, что причиной возникновения дефицита являются немецкие домохозяйства, которые отказываются сокращать потребление газа, в то время как власти Германии считают необходимым экономить 20% «голубого топлива» по всей стране невзирая на климатические условия грядущей зимы.