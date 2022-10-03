В Москве задержали первокурсника, который собирался устроить массовую резню в ВУЗе

В Москве задержан 18-летний первокурсник Олег Журавлев, студент Российского нового университета.

Ректор ВУЗа Владимир Зернов рассказал, что молодой человек угрожал устроить резню в учебном заведении.

Парень высказывал угрозы, вел себя вызывающе и неадекватно. О его поведении руководству университета сообщили однокурсники, затем информация была передана в правоохранительные органы.

Сейчас студент находится под стражей, а сведения о случившееся опубликованы на сайте Университета.