В Москве задержали первокурсника, который собирался устроить массовую резню в ВУЗе
В Москве задержан 18-летний первокурсник Олег Журавлев, студент Российского нового университета.
Ректор ВУЗа Владимир Зернов рассказал, что молодой человек угрожал устроить резню в учебном заведении.
Парень высказывал угрозы, вел себя вызывающе и неадекватно. О его поведении руководству университета сообщили однокурсники, затем информация была передана в правоохранительные органы.
Сейчас студент находится под стражей, а сведения о случившееся опубликованы на сайте Университета.
Опубликовано: Светлана Репина
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