В российских банках собрались очереди из желающих снять деньги
После объявления мобилизации в России в банках страны наблюдается наплыв желающих снять деньги. «Коммесантъ» сообщает, что людей достаточно много, а получить валюту без предварительного заказа нельзя.
По мнению экспертов, это психологическая и отчасти логистическая проблема, но дефицита валюты в стране не наблюдается. В разных банках подождать заказанных денег придется от двух до трех дней.
При этом для снятия доступны валютные средства, положенные на счет до 9 марта. Для заказа денег нужно звонить на горячую линию банка.
В некоторых банковских учреждениях есть возможность купить валюту в кассе без заказа.
Опубликовано: Светлана Репина
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