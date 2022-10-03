В российских банках собрались очереди из желающих снять деньги

После объявления мобилизации в России в банках страны наблюдается наплыв желающих снять деньги. «Коммесантъ» сообщает, что людей достаточно много, а получить валюту без предварительного заказа нельзя.

По мнению экспертов, это психологическая и отчасти логистическая проблема, но дефицита валюты в стране не наблюдается. В разных банках подождать заказанных денег придется от двух до трех дней.

При этом для снятия доступны валютные средства, положенные на счет до 9 марта. Для заказа денег нужно звонить на горячую линию банка.

В некоторых банковских учреждениях есть возможность купить валюту в кассе без заказа.