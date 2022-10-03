La Repubblica: НАТО опасается возможного пуска российской ядерной суперторпеды «Посейдон»

Разведка НАТО предупредила союзников альянса о возможном пуске российской ядерной суперторпеды «Посейдон», которой боится весь Запад.

2 октября итальянская газета La Repubblica заявила, что разведка НАТО засекла передвижение российской атомной подводной лодки «Белгород», которая может провести испытание суперторпеды «Посейдон», которую называют «оружием Апокалипсиса».

Обозреватели La Repubblica добавили, что отчёт разведки Североатлантического альянса был разослан всем союзникам объединения из-за страха перед возможным запуском Россией «Посейдона», который не смогут отследить даже американские спутники с инфракрасными датчиками.