Кадыров пообещал освободить оставленные российской армией города
2022-10-03
00:27
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что оставленные российской армией населённые пункты в скором времени будут вновь освобождены.
3 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил подписчикам, что тактическое отступление российских военнослужащих из некоторых населённых пунктов не означает, что Вооружённые силы Украины выигрывают.
Кадыров, заявил что для участия в спецоперации были отправлено ещё одно подразделение обученных бойцов, ввиду чего пообещал, что в ближайшее время все оставленные города и сёла будут вновь находиться под контролем российской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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