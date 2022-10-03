Кадыров пообещал освободить оставленные российской армией города

2022-10-03

00:27

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что оставленные российской армией населённые пункты в скором времени будут вновь освобождены.

3 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил подписчикам, что тактическое отступление российских военнослужащих из некоторых населённых пунктов не означает, что Вооружённые силы Украины выигрывают.

Кадыров, заявил что для участия в спецоперации были отправлено ещё одно подразделение обученных бойцов, ввиду чего пообещал, что в ближайшее время все оставленные города и сёла будут вновь находиться под контролем российской армии.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 