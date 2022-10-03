CNN: Россия может нанести удар по аэропорту в Польше из-за поставок оружия Киеву

Американский сенатор Марко Рубио утверждает, что Россия может атаковать польские аэропорты, через которые Запад предоставляет Украине военную помощь.

3 октября сенатор Соединённых Штатов Марко Рубио дал интервью местному телеканалу CNN, где сообщил, что Владимир Путин может отдать приказ о нанесении ударов по аэропортам в Польше или других странах НАТО в случае, если придёт к выводу о переломе ситуации на фронте в пользу Киева из-за поставок западной военной помощи украинской армии.

По мнению Рубио, удар России по польским аэропортам является более вероятным событием, чем сценарий, при котором Путин решится применить ядерное оружие против Украины или западных государств.